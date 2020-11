Bonaccini: “A scuola anche il pomeriggio per evitare lezioni in Dad”

“Io non so quando si ripartirà, se il 7 o il 10 gennaio, ma in ogni caso bisogna che parta bene. Il tema dei trasporti è delicato: noi abbiamo aumentato la dotazione di 400 mezzi. Ma siccome la capienza scenderà al 50%, servirà che le direzioni scolastiche organizzino anche turni pomeridiani. Piuttosto che fare ancora a lezioni in dad, credo che sia meglio compiere qualche sacrificio”, ha aggiunto Bonaccini.