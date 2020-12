Avvolta dal fumo abitazione di Cesenatico LE FOTO

Il tutto è accaduto intorno alle 5 quando l’allarme ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. In prima linea sono arrivate almeno tre squadre dei vigili del fuoco con autobotte, autoscala e una “campagnola”. Non facile il compito del 115. I vigili del fuoco, per limitare il propagarsi delle fiamme, sono saliti sul tetto e si sono ricavati dei varchi per poter usare idranti. Hanno spostato i comignoli, non pochi, e hanno anche usato, seppur in maniera limitata e chirurgica, la motosega. Mentre scriviamo l’articolo il loro intervento è ancora in corso. Una volta domata l’origine del fumo alla radice saranno impegnate nelle lunghe procedure di messa in sicurezza dell’area colpita.

Sul posto, è giunta anche un’ambulanza del 118 per scopo precauzionale. Presenti anche i carabinieri con una radiomobile giunta da Gambettola. Gli agenti hanno anche regolato il traffico e fatto allontanare qualche curioso per scopo precauzionale. Difficile dare una stima dei danni perché ancora troppo presto, ma si presumono ingenti.