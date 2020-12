Colonna di fumo, allarme in villa IL VIDEO

Imponente la macchina dei soccorsi che si è messa in moto con i vigili del fuoco in prima linea per arginare l’incendio. Almeno tre le squadre avvistate intorno alle 5 del mattino. Lavoro difficile e poderoso visto che l’area interessata dal fumo era vasta. Sono dovuti salire sul tetto e ricavarsi dei varchi spostando i comignoli. Compito non proprio facile e sicuramente non da tutti. Ricordiamo infatti che avevano sulle spalle una pesante bombola d’ossigeno, una maschera e la tuta scura oltre all’elmetto. A cui va aggiunto l’idrante. Al momento della stesura del servizio non si segnalano feriti. La conta dei danni è ancora presto per farla, ma si presume importante. Sul posto è giunta anche un’ambulanza a scopo precauzionale e i carabinieri di Gambettola.