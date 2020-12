Bilancio, M5S: “Tanto paga Pantalone”

Dopo la nota del Comune di Cesenatico sul Bilancio arriva la replica del M5S. “Nonostante – si legge – trasferimenti economici a fiume da parte dello Stato per contrastare i contraccolpi comunali della pandemia, il Comune di Cesenatico, pur in tempo di crisi, continua a presentare un bilancio di sprechi ed inefficienze. I consiglieri di maggioranza votano una salvaguardia che evidenzia come, anche nel 2020, si sia continuato a sprecare risorse, senza attenzione alle spese, dove tutte le tasse finiscono nella spesa corrente: si persevera a passare da nuovi mutui per realizzare qualsiasi opera pubblica, come per lo skatepark e per le asfaltature stradali, cosicchè l’indebitamento torna pericolosamente a crescere anche a causa della sospensione del pagamento dei mutui per due milioni di euro“.

“Sprechi e mala gestioni sono evidenti – questo l’attacco del M5S – solo l’illuminazione pubblica che sarebbe dovuta costare alle casse comunali la bella cifra di 10 milioni in 9 anni richiede anno dopo anno nuovi fondi per sopperire alle carenze; Citelum lascia dietro di sé vie poco illuminate e l’amministrazione ci mette la pezza con altri fondi ed altri mutui: nel 2019 oltre al milione e trecentomila a loro dovuto e pagato si aggiungono trecento mila euro, come da comunicati ufficiali dell’amministrazione che si dimentica di dire che per quei lavori si era già pagato in precedenza”.