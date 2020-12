Luminarie di Natale: la replica del Centro Storico

“Il progetto luminarie, che come associazione coordiniamo da anni, è reso possibile anche grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, che ha sempre sostenuto negli anni le nostre attività. Ancor di più lo ha fatto in questo 2020, un anno difficile sotto tantissimi punti di vista, umani, sociali ed economici – continuano da Cesenatico Centro Storico – Inoltre l’amministrazione ha sempre sostenuto in modo equivalente sia il progetto luminarie del Centro Storico sia quello di viale Carducci”.

Infine un auspicio: “Usciamo da un periodo in cui le fragilità del comparto commerciale sono state messe a nudo, serve la massima collaborazione delle istituzioni, delle associazioni e anche dei cittadini per uscire da un periodo difficile, per far in modo che il futuro del centro sia un futuro in cui le attività possano ancora operare e investire”.