Maltempo, dune conto a 5 zeri. Si richiudono le porte

Va detto anche che le piene dei fiumi a nord di Cesenatico molto probabilmente influiranno sulle spiagge della città. Si prevedono infatti spiaggiamenti di alberi, rami e altri detriti che potrebbero rendere più difficili le operazioni di rimpinguamento delle dune in alcuni tratti. Infine, per non farsi mancare nulla, anche le porte vinciane sono vittima delle sabbia. Infatti non sono perfettamente chiuse perché, come spesso accade, la sabbia spinta dalle onde, si accumula a ridosso dello sbarramento. Viene spazzata ai lati dove ci sono le banchine del porto e ciò ne limita la totale apertura. Non si segnalano, per fortuna, problemi che ne impediscano la chiusura a difesa del centro.