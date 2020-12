“Cashback? No grazie”. In città sconto del 10% a chi paga in contanti

Ma l’aspetto più controverso, come detto, è quello legato alle commissioni per l’uso del Pos. In quanto le spese del suo utilizzo sono, come sempre, tutte a carico dei negozianti che, dopo aver speso centinaia di euro per l’adeguamento dei registratori di cassa, hanno deciso in alcuni casi di opporsi alla lotteria dello scontrino.

E così, anche a Cesenatico, in diversi negozi, si è deciso di proporre uno sconto del 10% per chi paga con soldi contanti. Non un incentivo all’evasione fiscale, visto che lo scontrino viene effettuato regolarmente, ma solo una legittima strategia commerciale per chi non vuole “ingrassare” le banche o far tracciare le sue scelte di acquisto.