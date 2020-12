Asta Pantani: la bici più preziosa arriva a Cesenatico

E’ il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, a dare la notizia. La bici con cui Marco Pantani corse il Tour de France nel 2000 arriverà a Cesenatico.

“Oggi ho sentito Davide Cassani per ringraziarlo di quello che ha fatto per Marco Pantani e per Cesenatico. Si è aggiudicato all’asta per 66mila euro, insieme alla cordata DC’S Friends, la bici con cui il Pirata corse il Tour de France del 2000″, ha scritto il primo cittadino sui social.