“No alla riduzione di giornate in mare”, i pescatori manifestano

A tutto questo va aggiunta una flotta dimezzata negli ultimi 15 anni, la possibilità di pescare entro le 3 miglia e la questione delle maglie delle reti. “Si tratta di imprese che faranno sempre più fatica a sostenersi – continua Drudi – Si rischia di mettere in ginocchio le marinerie e i Mercati Ittici italiani. La paura è che stiano mettendo in atto la stessa politica del tonno rosso e del pesce azzurro. In sostanza il pesce del nostro mare noi non lo possiamo pescare e aspettiamo che lo pescano gli altri Paesi”.

Una protesta che ha visto muovere anche l’assessore regionale alla pesca dell’Emilia Romagna e il sindaco di Cesenatico, anche in vista del Consiglio Ue Agrifish del 15 e 16 dicembre quando verrà rappresentato il problema italiano, ma non solo perchè diverse polemiche si stanno sollevando anche in Francia e in Spagna.

“Tutto questo avviene in un anno difficile come quello che stiamo attraversando – conclude Drudi – La mia paura è che si tratti di un lobbismo mascherato da ambientalismo”.