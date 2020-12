Riduzione delle pesca in Adriatico e tonno rosso: la posizione di Cesenatico

“Voglio ringraziare l’assessore Mammi che ha subito preso posizione riguardo a questa iniziativa. È un momento molto delicato per l’economia e il lavoro e anche per la pesca che a Cesenatico rappresenta tradizionalmente uno dei settori trainanti. Un’ulteriore riduzione sarebbe un colpo durissimo e anche iniquo. In questa fase c’è bisogno di nuova spinta, di energia, e non di ulteriori freni. Per questo la proposta di Mammi di reintrodurre la pesca del tonno rosso mi trova perfettamente d’accordo e come Amministrazione seguiremo da vicino l’evolversi della vicenda”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Cesenatico e la Pesca sono praticamente una cosa sola e in questi mesi tutto il settore ha affrontato criticità inimmaginabili: penso all’emergenza sanitaria, alla chiusura delle attività di ristorazione, penso anche alla moria delle vongole su cui la Regione ci ha dato subito manforte. In questo momento bisogna trovare un modo per ripartire, non certo per frenare. Ringrazio l’assessore Mammi per l’impegno e un plauso va anche alla Cooperativa Casa del Pescatore che sta portando avanti l’istanza per reintrodurre la pesca del tonno rosso”, conclude il vice-sindaco Mauro Gasperini.