Oasi costiera, le istituzioni vicine a Brina. Intanto Gigi…

Una realtà che vive dello sforzo di Sandro Brina, che ringraziamo, perché da sempre si occupa della gestione dell’Oasi con passione e dedizione, garantendo la continuità dell’attività anche in questo momento in cui la convenzione è terminata – commentano i sindaci Matteo Gozzoli, Gianluca Vincenzi, Luciana Garbuglia, Filippo Giovannini – Faremo quanto è nelle nostre possibilità per individuare i responsabili e risarcire l’Oasi Costiera e la comunità del danno subìto, e per permettere a questo importante presidio di poter tornare al più presto alla sua operatività e continuare a rappresentare un fiore all’occhiello del nostro territorio”.

Il pappagallo Gigi. Intanto ce la sta mettendo tutta Sandro Brina per catturare la pregiata ara tropicale scappata dalla sua voliera dopo l’atto vandalico che ha devastato la sede dell’Oasi Costiera. Il pappagallo – ormai per tutti “Gigi” – se ne sta appollaiato sui rami degli alberi del vicino Camping delle Rose e, almeno per il momento, non ne vuole sapere di scendere.

L’esemplare è tenuto costantemente sotto sorveglianza dagli addetti dell’Oasi che sperano che il freddo e la fame (che dovrebbe farsi sentire) lo inducano al più presto ad abbandonare il suo ramo e a scendere più vicino al terreno. Nel frattempo, lo stesso Sandro Brina invita i cittadini a non chiamare Polizia, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Forestali o Polizia municipale perché “Oasicostiera si è già attivata per riprenderlo e non mi sembra il caso di disturbare o intralciare altre attività. Abbiamo competenza e mezzi per farlo, anche se, fino ad adesso, l’ha sempre vinta lui”.