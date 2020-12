Natale: zona rossa nei festivi e prefestivi

Dopo ore e ore di confronto è arrivato il nuovo decreto sulla stretta per le festività natalizie. L’accordo finale è quello di una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Per gli altri giorni feriali, invece, zona arancione (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio). In tutto ci saranno 10 giorni di lockdown totale mentre altri 4 saranno di parziali chiusure.

Resta inoltre il divieto di muoversi in più di due persone, in deroga al blocco della circolazione. Inoltre si potranno invitare due persone senza contare gli under 14. E sarà possibile andare da parenti e amici anche nei giorni rossi.

+++ ECCO COSA PREVEDE LA ZONA ROSSA +++