Anche Babbo Natale in sup. Solo a Cesenatico LE FOTO

Babbo Natale in sup a Cesenatico. La maestria degli atleti del surf con pagaia (stand up paddle – sup) non ha limiti. E in questi giorni hanno portato un pizzico di allegria, un sorriso che sa tanto di normalità. Tavole in macchina, vestizione e poi in mare per una “suppata” di Natale. Presente Gigi Foschi, istruttore e fondatore del gruppo sportivo che, durante il periodo estivo organizza corsi per adulti e bambini, eventi col sup. Tutti gli anni l’appuntamento con Babbo Natale per il canale e la suppata dell’Epifania sono ormai diventati un tratto distintivo delle feste a Cesenatico.