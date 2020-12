Scatta la quarantena se arrivi da San Marino

L’Italia da oggi, lunedì, inasprisce le regole per chi attraversa la frontiera proveniente da San Marino. Le indicazioni sono sui principali siti istituzionali dove si apprende il passaggio in “zona C” per la piccola enclave romagnola. Il provvedimento, per ora, riguarda il periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio. In questo frangente è previsto l’isolamento fiduciario per 14 giorni per chi attraversa la frontiera per recarsi in Italia. Le sanzioni, per chi non rispetta le regole, variano da 400 a 3000 euro.

La fascia C è quella con le restrizioni maggiori, una doccia fredda per il Governo di San Marino che nei giorni scorsi aveva varato un cambio di rotta. Aveva detto addio al cenone di capodanno e si era allineato alle misure italiane. Ciò dopo mesi di controtendenza e misure diverse da quelle di Roma.