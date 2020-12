Saluti da Cesenatico fa il bis all’Angolo Saffi

Seconda ristampa per il Calendario “Saluti da Cesenatico”. Protagoniste dell’edizione del 2021 sono le cartoline d’epoca dell’archivio privato del fotografo Luciano Nanni che le ha messe a disposizione. La seconda ristampa ha potuto contare sull’appoggio della Pizzeria L’angolo Saffi che lo ha scelto come omaggio per i propri clienti. È già possibile ritirarlo presso la pizzeria in omaggio con il proprio ordine di pizze. Sono in tiratura limitata.

La pizzeria l’Angolo Saffi si trova in via Saffi, 62 a Cesenatico e è possibile chiamare il numero 0547673983 per i propri ordini.

Le immagini del calendario sono state selezionate tra una miriade sconfinata di foto d’epoca stampate su cartoncino seppiato. La più antica è del 1910 e completa il mese di dicembre. Questo l’ingrediente segreto dal gustò retrò con effetto Amarcord che sarà possibile ricevere alla Pizzeria l’Angolo Saffi.

A comporre Saluti da Cesenatico è stato il graphic designer Maicol Tonielli che aveva firmato in toto l’edizione 2020 del calendario, il lunatico. Cartoline d’epoca, ricorrenze e calendario delle maree sono condensati nella pagine di Saluti da Cesenatico.