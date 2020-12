Messaggio del presidente con critica al Comune

A Natale sono tutti più buoni? Forse, ma dall’Adac, l’Associazione Albergatori di Cesenatico non hanno perso l’occasione di farsi sentire anche in occasione del messaggio di auguri di Natale. La voce e la figura è quella di Giancarlo Barocci che ha mandato un video messaggio via “etere” ai cellulari di “colleghi, soci e amici”. Un discorso di oltre quattro minuti in formato video che, nonostante sia fatto in casa, conserva la solennità del momento e della carica che il presidente rappresenta.

“L’anno trascorso non ha portato serenità al nostro lavoro. C’è un presente incerto e un futuro da decifrare, ma siamo fiduciosi”. Barocci entra subito nel merito della questione. “Il Covid ci fa pensare ad una crisi dei consumi, ad una restrizione su spostamenti e una seria preoccupazione per la prossima stagione che è ormai alle porte. Ma pensiamo ad un 2021 migliore”.