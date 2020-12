Aborto, “Con questi manifesti torniamo al Medioevo”

Non si placa la polemica sui manifesti contro l’aborto firmati dal movimento Pro Vita & Famiglia e affissi anche a Cesenatico. In viale Roma, nel parcheggio del Monte e in via Cesare Abba.

Sul corpo di una donna la scritta: “Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva Ru486, mette a rischio la salute e la vita della donna e uccide il figlio nel grembo”, manifesti che in tutta Italia hanno sollevato polemiche.

A Cesenatico prima sono stati oscurati con alcune scritte, oggi interviene sulle sue pagine social personali l’assessore alle Pari Opportunità, Gaia Morara.