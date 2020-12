La pizzeria Cinema ha dato l’esempio a Ferrara

La pizzeria Cinema ha fatto da esempio (leggi qui). Il tam tam mediatico che si è scatenato per dar risalto al gesto di Marco Galassi ha sconfinato. Dalla pizzeria di viale dei Mille hanno preparato, la scorsa settimana, oltre 50 pizze miste per chi è in difficoltà per le feste. A consegnarli è stata la Croce Rossa di Cesenatico un valido supporto senza il quale sarebbe stato difficile portare a compimento l’opera.

Il gesto ha trovato subito chi, come la Gelateria Mu, ha pensato di offrire il dolce dopo il salato (leggi qui) e si è attivata allo stesso modo con la Cri che non si è tirata affatto indietro. Il gesto è stato “ribattuto” anche dal presidente Bonaccini sulla sua pagina facebook che ha dato ampio risalto alla solidarietà in salsa cittadina. Così si è andati ben oltre le mura cittadine al punto da far proseliti anche a Ferrara.