Vaccini anti Covid: ecco il calendario

Domenica 27 dicembre è partita la campagna di vaccinazione anti-Covid in Italia e in Emilia Romagna. Dalla prima mattinata gli incaricati delle diverse Ausl della regione hanno recuperato la propria scorta di vaccini anti-Covid Pfizer-Biontech così da iniziare la somministrazione – alle 14 – in simultanea in ogni provincia da Piacenza a Rimini – che vedrà come destinatari 975 professionisti della sanità.

E aspettando le nuove scorte che arriveranno in questi giorni, è stato stilato il calendario e l’ordine di priorità delle vaccinazioni anti Covid.