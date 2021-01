Ecco come era il teatro di Cesenatico dopo la guerra FOTO

Teatro di Cesenatico tra ieri e oggi. Ci sono casi in cui guardarsi indietro aiuta ad apprezzare ciò che si ha oggi. Alcune immagini inedite del fotografo Luciano Nanni, custodite nel suo archivio, inquadrano al meglio la situazione del Teatro Comunale di Cesenatico. Uno squarcio in un passato della città, non tanto remoto, che sa di indagine sociologica. Se da un lato infatti è impossibile non notare le macerie e la distruzione che portano la firma del secondo conflitto mondiale, ci sono un paio di foto che raccontano la società di quegli anni. Immagini inedite che, grazie alla concessione del fotografo, riportiamo di seguito.

