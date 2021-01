Amazon, niente pacchi a San Marino (o quasi)

In effetti Amazon opera a San Marino, infatti molti sammarinesi hanno trovato un’escamotage all’italiana: scrivono correttamente nome, cognome e la via sammarinese, poi alla voce “città”, indicano “San Marino provincia di Rimini”, con il cap di Rimini e come Stato l’Italia. I pacchi pare arrivino senza problemi. Ma come mai? La querelle è partita nel lontana 2014.