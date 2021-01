Problemi di alimentazione? Le risposte di due specialisti

Invece le patologie autoimmuni che cosa sono?

“Le patologie autoimmuni possiamo considerarle come un vero e proprio attacco da parte del nostro sistema immunitario nei confronti di alcuni organi o tessuti o distretti corporei e sono direttamente collegate a una alterazione della permeabilità dell’intestino che sappiamo essere la porta d’ingresso per tossine e inquinanti. Inoltre quando parliamo di queste patologie non si può non tenere conto della sfera emotiva. Non a caso si parla di asse intestino-cervello, un binario di comunicazione che mette in collegamento il cervello con l’intestino”.

Poi ci sono anche le intolleranze e le allergie…

“Al di là di quelle che conosciamo da tempo (ad esempio l’intolleranza al lattosio) esiste anche la sensibilità al glutine – che non è celiachia –, spesso sottovalutata, perchè per identificarla è necessario lavorare in maniera empirica, non essendoci esami specifici. Insieme al dottor Manera cerchiamo di conciliare le nostre esperienze e competenze per poter offrire ai pazienti un approccio alla medicina e alla nutrizione completo e olistico, non necessariamente vincolato al protocollo, ma volto soprattutto all’ascolto del paziente”.

In generale a questo tipo di patologie sono più predisposte le donne o gli uomini?

“Per quanto riguarda le patologie autoimmuni sembra che la donna sia più esposta e suscettibile. Ad esempio, circa il 30% della popolazione italiana è sensibile al nichel e di questa percentuale i 2/3 sono donne. La donna infatti è più esposta a questo metallo, presente sia nella cosmesi, ma anche nella bigiotteria e nei ferretti della biancheria intima”.

