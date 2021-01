Bonaccini: “Trump è un irresponsabile seminatore d’odio”

Non ha mai nascosto la sua antipatia per il presidente Trump, troppo distante dalla sua visione di mondo.

Ma, dopo il caos deflagrato questa notte negli Stati Uniti, il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha riposto, per un attimo, il cosiddetto bon-ton istituzionale (in fondo, Trump è ancora per qualche giorno il presidente dell’America) e, in un post su facebook, ha definito Trump “un irresponsabile seminatore d’odio”.

Il post ha subito fatto il pieno di “like” (oltre diecimila in poche ore) conquistando gli unanimi commenti di solidarietà di gran parte dei suoi seguaci.