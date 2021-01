Un anno di notizie… in numeri. Living segna +400%

Livingcesenatico.it ringrazia tutti i suoi lettori che nel 2020 hanno letto oltre 1100 articoli pubblicati. Un sincero ringraziamento anche a chi ha scelto le nostre “colonne” per promuovere la propria attività permettendo a tutti di usufruire di informazione gratuita, tutti i giorni. Sono aumentati del 400% i lettori di living e le sessioni sono cresciute esponenzialmente. Hanno sfiorato una crescita del 500%. Lettori che vanno ben oltre le mura cittadine. Siamo letti da Milano, Cesenatico, Roma, Bologna e Rimini per citarne alcune.

Ci aspetta un anno importante. E non solo per mettere un punto alla questione sanitaria che sta attanagliando la sanità e l’economia. Ma anche perché il 2021 è l’anno delle elezioni cittadine. Un momento importante per la città che non mancheremo di raccontarvi con foto, video e approfondimenti.