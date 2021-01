Metà operatori contro il vaccino, il sindaco di Bagno scrive a Conte

Baccini aveva detto di non escludere il licenziamento. Ora osserva che quest’ipotesi, come la sospensione dalle mansioni o l’aspettativa, non sono prive di ripercussioni sul funzionamento dei servizi e per il maggior carico di spesa pubblica legata al reclutamento di sostituti.

“A fronte di una simile situazione ed un simile scenario, vi chiedo quali azioni il Governo voglia immediatamente intraprendere – scrive il sindaco – per superare un vuoto informativo e normativo che crea problemi gravi, imminenti e concreti ai livelli locali, con conseguenti assunzioni di responsabilità in capo a Sindaci ed amministratori nell’affrontare la gestione di un piano di uscita dalla pandemia, che non può essere lasciato ad iniziative individuali”.