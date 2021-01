Taxi, cinema e piscine. La Regione stanzia i fondi

I fondi per le discoteche stanziati dalla Regione Emilia Romagna non sono gli unici. Lo comunica la Regione guidata da Bonaccini. In una nota infatti si legge che sono stati predisposti fondi anche per taxi, cinema e piscine tra gli altri.

“i ristori destinati al comparto dell’intrattenimento fanno parte di un ‘pacchetto’ di 40 milioni di euro – annunciato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini durante la video conferenza stampa di fine anno – rivolto a diverse categorie messe in difficoltà dal Covid-19. Di questi, circa 21,8 milioni di aiuti sono per i pubblici esercizi come bar e ristoranti e i restanti 8 milioni sono destinati a taxi e servizi di noleggio con conducente, maestri di sci, palestre, piscine pubbliche e private, sale cinematografiche, guide turistiche e spettacoli viaggianti.