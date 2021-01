CovidZone e trovi le info che ti servono

Al suo interno è possibile trovare un elenco di ciò che si può fare scandito per regione. Inoltre è possibile avere una serie di dati circa la somministrazione dei vaccini. Infine è disponibile un link per poter scaricare l’autocertificazione.

Se l’app aiuta a capire le disposizioni previste per ogni regione e ogni fascia di colore difficilmente risponde all’altra domanda che, da mesi a questa parte, si ripete come un mantra consumistico. No non puoi andare all’iper, per ora, perché Savignano non è un comune contiguo a Cesenatico. Lo è Gatteo che, per l’appunto, sta tra i due. Per altre specifiche c’è CovidZone.