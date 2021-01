Parco di Levante, uno scorcio invernale VIDEO

Il Parco di Levante ha sempre il suo fascino. Ad ogni stagione cambia i suoi colori e, se in primavera inizia a popolarsi di chi si vuole mettere in forma, in inverno trovano ampio spazio quiete e pace. Al proprio interno è presente anche un’area cani, la casa colonica “dei nonni”. Un punto di gusto che in estate dispensa cibo in quantità e un piccolo bunker della seconda guerra mondiale. Il reperto pare fosse collegato alla vicina colonia Agip che nell’ultimo conflitto è stata usata come ospedale. I cunicoli che collegano i bunker sono stati utilizzati come primo sistema fognario della città. Si ringrazia il Crb 360 di Walter Cortesi per le informazioni offerte.