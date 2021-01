Zona arancione: bar, ristoranti e negozi ormai al collasso

Un’altra settimana in zona arancione rappresenta, per il tessuto economico di Cesenatico, un’altra mazzata durissima. Significa che, almeno fino al 15 gennaio ristoranti, bar e pasticcerie dovranno restare chiusi o, comunque, limitarsi all’asporto che, in termini di fatturato, vale come un buffetto di cipria su una metastasi.

E torneranno a soffrire anche gli esercizi commerciali che, con la sola clientela locale, faticano a battere un solo scontrino. Per altro, mentre per gli esercizi pubblici sono previsti ristori, per i negozi – malgrado il drastico calo degli incassi – non è previsto alcun indennizzo.