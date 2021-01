Nuovi parametri, l’Emilia Romagna quasi in zona rossa

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato per domani mattina una riunione con Regioni, Anci e Upi. All’ordine del giorno le misure per il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio.

Intanto, l’Emilia Romagna sarà, per un’altra settimana, in zona arancione assieme a Veneto, Lombardia, Calabria e Sicilia. Uno scenario che, soprattutto sul fronte economico, ha generato grandi preoccupazioni. Il problema è che la situazione potrebbe ancora peggiorare e le misure diventare, dal 16 gennaio, ancora più restrittive.

Dopo l’abbassamento della soglia dell’Rt per determinare il posizionamento nelle fasce, il governo – con 20mila positivi e quasi 500 morti al giorno – sta infatti pensando di introdurre un’ulteriore stretta: se l’incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatterebbe in automatico la zona rossa. La proposta, avanzata dall’Istituto superiore di Sanità, è stata condivisa dal Cts e dovrà essere concordata con le Regioni.

Tra le regioni che hanno già questi parametri c’è il Veneto, mentre l’Emilia Romagna è vicinissima alla soglia fatidica dei 250 e dunque, se il trend non si arresta, potrebbe ritrovarsi nella seconda metà di gennaio in un nuovo lockdown.

Il dato dell’incidenza – secondo gli esperiti – rappresenta un parametro fondamentale e la soglia ottimale è 50 casi ogni 100mila abitanti poiché è l’unica che garantisce “il completo ripristino sull’intero territorio nazionale” del contact tracing.