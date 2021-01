Le immagini della bici che ha fatto la storia

Presenti gli imprenditori che hanno acquistato all’asta la bicicletta di Pantani. Grande emozione da parte di tutti i presenti.

Dichiarazione del Sindaco Matteo Gozzoli:

“Oggi è una giornata molto importante per la città di Cesenatico e non solo anche per tutti gli appassionati di ciclismo e i fan di Marco Pantani. Nel giorno del suo 51esimo compleanno ritorna a Cesenatico , a casa sua, nello spazio Pantani con la sua famiglia presente, Tonina e Paolo, un cimelio importate, non una bicicletta normale ma quella con cui Pantani ha vinto le ultime due tappe del Tour de France, battendo un mostro sacro come Lance Amstrong. Un pezzo importante della storia dello sport. Ringrazio di cuore Cassani e tutti gli sponsor privati che si sono attivati per partecipare a quest’asta. Questo ha fatto in modo che un cimelio così di valore non andasse a qualche privato, ma fosse donato alla città affinché che tutti possano visitare lo spazio Pantani e vedere questa bicicletta”.