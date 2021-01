IoApro è un flop. In tutta la Romagna la protesta non decolla

Sono stati di parola. Avevano detto che non avrebbero aderito all’iniziativa #IoApro e, alla fine, così è stato. Ieri, malgrado l’ennesima mazzata dell’asporto vietato ai bar dopo le 18, nessuno a Cesenatico se l’è sentita di trasgredire alle ordinanze di chiusura. Più che un segno di poca belligeranza, forse di rassegnazione.

Anche perché – almeno in Romagna – l’iniziativa non è decollata in nessuna provincia. In centro storico a Cesena è andato in scena una protesta, ma nel rigoroso rispetto delle regole. Musica alta, luci accese e tavoli apparecchiati, ma nessun cliente seduto al tavolo.