Chiesta dalla Lega la proroga della prima ora di sosta gratuita

“Visto il protrarsi dell’epidemia e alla luce della situazione emergenziale in cui versano gran parte delle attività di Cesenatico, messe a dura prova dal virus e dalle limitazioni che questo ha comportato alla circolazione delle persone e al consumo di beni e servizi, ritengo opportuno valutare l’estensione della prima ora gratuita di sosta in tutto il territorio comunale. Questa iniziativa infatti, già avviata negli scorsi mesi dall’amministrazione e sposata anche dalla Lega, ha in qualche modo contribuito a una lieve ripartenza delle nostre attività commerciali, incentivando l’afflusso in sicurezza di clienti e cittadini”.

“Considerato che l’iniziativa scadrà il prossimo 31 gennaio – spiega la consigliera Zecchi – ho avanzato la richiesta al sindaco Matteo Gozzoli di prorogarne i termini a fine marzo, per testimoniare la vicinanza delle forze politiche del consiglio e della Giunta al segmento dei negozianti e dei pubblici esercizi che, a causa del Covid, versano in condizioni di profonda incertezza”.