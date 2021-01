Come capire se investire o no in un’azienda: strumenti e consigli utili

Oggi come oggi il mercato propone molte opportunità, soprattutto per chi ha le risorse giuste per investire nell’acquisto di un’azienda, o nella rilevazione del pacchetto societario di maggioranza. Ci sono infatti diverse imprese o start up che attuano la cosiddetta exit strategy, diventando un’opportunità preziosa per chi desidera entrare in un mercato sfruttando già una realtà consolidata. Di contro, come avviene in qualsiasi mercato, se luccica non è detto che sia oro: in sintesi, bisogna fare attenzione a determinati particolari e aspetti, per fare un buon affare e per evitare di prendere il tradizionale “bidone”. Vediamo dunque alcuni strumenti e consigli utili per riuscirci.

Sfruttare i report online: ci sono alcune agenzie che consentono di ottenere dei rapporti preziosi in merito alle condizioni delle imprese analizzate. Si fa riferimento a siti come iCRIBIS, che danno la possibilità di richiedere semplicemente online un report sulle aziende puntuale e sicuramente molto utile. E questo è soltanto un esempio: gli strumenti sono molti, basta solo guardarsi intorno.