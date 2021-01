Vivere da solo: ecco alcune piccole “lezioni di vita” quotidiana

Vivere da solo = imparare: ecco alcune piccole “lezioni di vita” quotidiana

Quando si va a vivere da soli si muove un passo decisivo verso la propria indipendenza. Un passo che presuppone molti cambiamenti quotidiani, e che ci costringe anche a prendere confidenza con cose delle quali in passato non ci saremmo mai preoccupati. Si parla di vere e proprie lezioni di vita che non si dimenticano, e che anzi entrano a far parte del nostro vissuto, diventando parte di ciò che siamo e di ciò che saremo strada facendo. Quindi andare a vivere da soli vuol dire formarsi, non senza difficoltà, perché anche questo percorso richiede pazienza.

La lavatrice

È inevitabile: capita a tutti di sbagliare le prime lavatrici e di vedere capi che si restringono, colori che si mischiano e tessuti che si infeltriscono. Il segreto è fare molta attenzione alle etichette sui panni, che ci dicono a quale temperatura bisogna lavarli, e con quali modalità, evitando ad esempio la centrifuga. In secondo luogo, una regola che conviene imparare il prima possibile è la seguente: separare sempre i colori chiari da quelli scuri.

La gestione della luce e del gas

Uno dei consigli principali è iniziare a fare attenzione alle bollette della luce e del gas, per rendersi realmente conto quanta energia inutile si sprechi. Per prima cosa c’è da prendere confidenza con strumenti del tutto nuovi: ad esempio bisogna leggere il contatore della luce e su Wekiwi viene spiegato come fare. Questo ci dà l’opportunità di capire esattamente quanto stiamo consumando. Infine, occhio alle luci lasciate accese e all’utilizzo degli elettrodomestici.