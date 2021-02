Agenzia delle Entrate, nuova proroga fino a marzo

Ancora un po’ di respiro per chi ha pendenze con l’Agenzia delle Entrare. E’ stato infatti prorogato a tutto il mese di febbraio il divieto di notificare atti di accertamento e comunicazioni di irregolarità. Nel contempo, il termine finale per trasmettere gli atti impositivi originariamente in scadenza a fine 2020 viene differito a febbraio 2022. La sospensione dei pagamenti all’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) si allunga ugualmente a fine febbraio. Pertanto, il versamento delle somme sospese dovrà essere effettuato, in via del tutto teorica, entro il mese di marzo. Il Dl 7/2021 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» sabato 30 gennaio) si è infatti solo limitato a posticipare di un mese tutte le scadenze senza precisare poi quando effettivamente ripartiranno notifiche e pagamenti.

Il Governo ha dunque disposto che tutti gli atti impositivi in scadenza a fine 2020, emessi entro dicembre dello scorso anno, devono essere notificati non prima del 1° marzo 2021 e non oltre la fine di febbraio 2022. Le medesime regole valgono per la totalità delle comunicazioni di irregolarità, derivanti dalle liquidazioni e dai controlli formali, a prescindere dalle annualità di riferimento.