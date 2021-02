Bando affitto: a Cesenatico soddisfatte 152 richieste

Il Comune di Cesenatico, insieme all’Unione Rubicone e Mare, è riuscito a rispondere positivamente a 152 famiglie che hanno richiesto un contributo attraverso il bando affitto. L’amministrazione è al lavoro per rispondere a ulteriori 36 domande con 43.190,32 euro di fondi propri. Cesenatico ha contribuito al bando con 130.000 euro stanziati in maniera specifica per i propri residenti. Uno sforzo importante per implementare queste risorse e aiutare le famiglie in questo periodo così difficile.

Per quanto riguarda il secondo bando che è in fase finale di istruttoria, Cesenatico potrà contare su 23.000 euro di risorse proprie che andranno a integrare quelle messe a disposizione dell’Unione Rubicone e Mare.