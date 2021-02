Cesenatico torna a riempirsi e l’opinione pubblica si spacca

Sullo sfondo, va detto, la situazione sanitaria lancia ancora segnali poco incoraggianti perché, con 194 casi accertati, Cesenatico sta vivendo uno dei picchi più insidiosi della sua breve storia pandemica. Dall’altra parte ci sono le ragioni del mondo produttivo che, lasciato per troppo tempo a reddito zero, non ha più margini per aspettare. Anche perché, come si temeva, i ristori arriveranno con il treno della ghiaia e certo non compenseranno tutte le perdite di questi mesi.

La parola d’ordine dunque diventa “buon senso”, ovvero la capacità di spigolare tra le regole di prudenza imposte dal Covid e la necessità di continuare a lavorare. In attesa che la campagna vaccinale faccia il suo corso, non ci resta che la strada della convivenza. Ieri a Cesenatico molti l’hanno capito. Qualcuno, bisogna ammetterlo, ancora no.