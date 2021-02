Chiavi smarrite? Prima di andare dal fabbro, chiedi all’Urp

All’Urp ci sono numerosi mazzi di chiavi in attesa che i proprietari vengano a reclamarli. Gli interessati è necessario che ne descrivano le caratteristiche o indichino al personale che tipo di portachiavi avevano, per poterle ritirare. Inoltre, per facilitare le pratiche di ritiro, è sempre bene esibire la denuncia di smarrimento. L’Urp, aperto dal lunedì al venerdì, è ubicato al numero 5 di via Moretti, proprio sotto il palazzo comunale. Il servizio è aperto al pubblico la mattina. Informazioni allo 0547-79200.