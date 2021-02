Draghi propone di rivedere il calendario scolastico

“Rimodulare il calendario scolastico”, queste le parole del presidente incaricato Mario Draghi durante il secondo giro di consultazioni iniziato oggi pomeriggio (lunedì 8 febbraio).

Il futuro governo, secondo il premier incaricato, dovrà “rimodulare il calendario scolastico” dell’anno in corso e assumere più docenti, così da recuperare le lezioni e le ore perdute per la pandemia attivando ore di recupero. L’ex numero uno della Bce non ha spiegato come intenderebbe agire, ma ha fatto capire che è possibile un prolungamento delle lezioni scolastiche oltre i termini previsti.