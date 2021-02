Farmaci anti Covid cinesi scovati a Cesenatico

Gli approfondimenti ed i riscontri immediatamente effettuati, in collaborazione con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), permettevano di stabilire velocemente che tali prodotti non possono essere immessi in commercio in Italia poiché non autorizzati dal predetto ente. I finanzieri hanno provveduto a sequestrare tutte le confezioni (giunte dalla Cina) ed a denunciare il titolare dell’impresa alla locale Procura della Repubblica per aver abusivamente esercitato la professione di

farmacista, per aver importato e messo in commercio medicinali non autorizzati per la vendita sul territorio nazionale. Tale attività, convalidata dal Pubblico Ministero, D.ssa Francesca Rago, va a sommarsi sia con il sequestro dello stesso tipo di farmaci effettuato nel corso del 2020 dai finanzieri di Forlì all’interno di un emporio gestito da soggetti orientali, sia con altre identiche attività esperite dalla Guardia di Finanza in tutt’Italia.