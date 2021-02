Week end, i carabinieri beccano Superciuk Jr

In totale sono state elevate tre contestazioni amministrative per violazione delle prescrizioni imposte dal dpcm; cinque infrazioni al codice della strada. Inoltre sono state sei le perquisizioni personali effettuate per un totale di 187 persone controllate, a bordo di 124 veicoli.

I servizi di controllo del territorio proseguiranno quotidianamente con l’impiego di almeno 16 pattuglie dell’Arma, al fine di prevenire, ed eventualmente reprimere tempestivamente reati in genere, nonche’ per verificare la corretta attuazione ed il rispetto della normativa vigente per il contenimento dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del covid-19.