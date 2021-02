Ambiente, quando la rana pescatrice mangia i loacker

Il titolo è ironico e vuole solo attirare l’attenzione per mostrare un problema su cui, invece, non c’è nulla da ridere. La foto ce l’ha segnalata un pescatore di Cesenatico. All’alba ha catturato una rana pescatrice di 3 chili. Ma si è accorto che qualcosa non andava. E quando ci ha messo sopra le mani ha trovato la prova provata dei tempi che stiamo vivendo. Non c’è bisogno infatti di cercare immagini di abitanti del mare che inghiottono la plastica scattate in lontane parti del mondo. Ecco il risultato della mancanza di rispetto per l’ambiente, per chi lo ospita e lo calpesta.