Da domani vanno all’asta tre ex colonie di Ponente

Per chi è in cerca di affari immobiliari Cesenatico, in questi periodi di recessione, offre delle allettanti opportunità. Da domani, infatti, andranno all’asta ben tre (ex) colonie della zona di Ponente che, dopo due sessioni senza esito (non sono pervenute richieste) andranno all’incanto con ulteriori ribassi.

Domani (ore 13) si parte con l’ex colonia marittima Adriatica, uno stabile che si estende su una corte pertinenziale di 4.850 metri quadrati e un volume di 10.590 metri cubi. Il complesso immobiliare è in stato di abbandono e il suo valore è stimato poco più di un milione di euro (1.081.800).

Sempre domani e sempre sul lungomare di viale Colombo sarà battuta l’ex colonia Santarcangiolese, edificio noto in città per aver ospitato, negli anni scorsi, un centro ricreativo rimesso a posto da alcuni giovani volontari. La struttura – che si estende su una superficie di 3.176 metri quadrati con un volume di 7.775 metri cubi – è stata periziata a 705mila e 150 euro.

L’Adriatica e la Santarcangiolese saranno battute assieme e la base è di 965mila euro.