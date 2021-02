Gozzoli parte con la campagna elettorale. Ma manca lo sfidante

E’ probabile che abbia già pensato a slogan, depliant, programma e manifesti elettorali, ma giustamente temporeggia perché che senso ha duellare con un’ombra? Una situazione – va detto – molto strana anche per lui perché – come diceva Virginia Wolf – “è molto più difficile combattere un fantasma che un avversario in carne ed ossa”.

E così, a tre mesi dall’urna – sempre che il Covid non ci metta lo zampino e posticipi il tutto a dopo l’estate – Cesenatico vive la sua diciannovesima campagna elettorale in maniera stravagante. Da una parte un sindaco pronto a duellare, dall’altra il silenzio di chi non sembra avere fretta.