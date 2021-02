Internet e mercato. Ecco alcuni settori premiati dal web

La digitalizzazione sempre più diffusa e marcata e l’importanza ormai vitale che ha internet nella vita di tutti i giorni hanno portato rivoluzioni in praticamente tutti i settori dell’economia, dalla moda al mondo del lavoro passando anche per i generi alimentari. Affermazioni che sono valse ancora di più in un periodo particolare come quello della pandemia e della conseguente quarantena. Ecco quindi qualche esempio di comparti che hanno risentito positivamente dell’avvento del web.

La moda

Con un mercato che vale ben 97 miliardi di euro, il mercato del fashion made in Italy è sicuramente uno dei fiori all’occhiello della produzione nostrana, che però non è stato esente dai danni prodotti dal lockdown con una perdita stimata per il 2020 di almeno il 50% degli incassi. Eppure, questo settore sta riuscendo a tenersi in piedi e continuerà a farlo grazie ai buoni risultati dell’e-commerce, con vendite online che sono aumentate del 20% e non sembrano aver intenzione di fermarsi. Gli stessi marchi di moda più famosa continuano ad attrezzarsi con nuove strategie che puntano al digitale e all’internazionalizzazione, in un mondo ormai interconnesso in cui proporre i prodotti sul web è diventato di vitale importanza.