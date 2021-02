Legambiente e il Comune di Cesenatico incontrano gli studenti di Sala

L’assessore all’ambiente Valentina Montalti insieme a Francesco Occhipinti, presidente di Legambiente Forlì-Cesena hanno incontrato ieri (lunedì 8 febbraio) le classi quinte della scuola elementare di Sala per una lezione a cielo aperto sull’uso e lo smaltimento della plastica e sulle corrette pratiche per la raccolta differenziata. La lezione è stata sia teorica che pratica con la possibilità di vedere direttamente l’Isola ecologia mobile che stazionava nel parcheggio antistante alla scuola e approfondire il tema dei rifiuti RAEE (i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, tema molto di attualità in questi anni). L’appuntamento è stato il coronamento di tutte le attività portate avanti con l’iniziativa “Cesenatico Libera dalla Plastica”: dalle iniziative sul campo fino ai video realizzati dall’attore Roberto Mercadini, questa lezione ex cathedra ha fatto arrivare i bambini alla conclusione di questo importante percorso.

Montalti e Occhipinti hanno cercato di sensibilizzarli sul corretto uso della plastica, sullo smaltimento necessario e sul mondo della raccolta differenziata. L’incontro è stata anche l’occasione per parlare di quello che sta succedendo nel mondo con il reperimento selvaggio di risorse necessarie da parte dei giganti del tech. I bambini si sono mostrati attenti e molto interessati e hanno partecipato attivamente. Nei giorni scorsi avevano anche fatto arrivare in Municipio un lavoro di gruppo realizzato in occasione della Giornata dell’Albero: un cartellone con tutti i loro disegni che è stato sistemato nella sala d’attesa del Comune di Cesenatico.