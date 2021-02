L’Emilia Romagna rischia la zona arancione?

Per l’Emilia-Romagna si fa sempre più concreta la possibilità tornare in zona arancione? Quando?

Ecco alcuni indicatori che aumentano il rischio per l’Emilia Romagna. L’arrivo in Regione della variante inglese.

Inoltre l’Emilia Romagna è balzata al vertice della classifica nazionale per il numero di contagi (1.273 su un totale di 7.980 in tutta Italia) nella giornata di ieri (lunedì 8 febbraio).

Da non dimenticare l’Rt (indice di contagio). In Emilia Romagna è ancora sotto l’1, ma di poco. E sappiamo che tra l’1 e 1,25 si finisce in zona arancione. Probabile un aumento rispetto allo 0,84% della scorsa settimana. E’ questo l’indicatore peggiore, quello che potrebbe fare finire l’Emilia Romagna in zona arancione.