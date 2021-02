“Per evitare assembramenti locali aperti anche la sera”

Per questo le associazioni propongono l’apertura dei pubblici esercizi in zona gialla fino alle 21,30 (per garantire il rientro a casa entro le 22), con asporto fino alle 22 e delivery sempre. In zona arancione viene chiesta l’apertura fino alle 18 (come oggi in zona gialla) con asporto fino alle 22 e delivery sempre. In zona rossa si resterebbe chiusi, come oggi, ma con asporto fino alle 22 e delivery sempre.

Sulle proposte presentate, le associazioni di categoria hanno già raccolto 750 firme in provincia di Forlì-Cesena.