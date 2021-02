Acqua alta a Cesenatico. Cosa succede

L’acqua alta nel porto canale di Cesenatico non è passata inosservata a chi si è trovato a passare per le banchine del porto. Non è un fatto che si presenta di frequente vedere l’acqua a pochi centimetri dalla “pietra bianca” alta 30 cm. Le cime tese e lo sciabordio degli scafi vicini alla banchina sono alcuni suoni tipici della vita del porto. Per fortuna non ci sono problematiche in vista e la situazione è sotto controllo. Si tratta di un periodo di alta marea che dura da circa 30 ore e che ha raggiunto il suo picco alle 9 di oggi, mercoledì. La situazione cambierà intorno alle 16 quando ci sarà bassa marea.